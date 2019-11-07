Угроза импичмента Трампа: сын президент назвал имя информатора

Им оказался агент ЦРУ, у которого были тесные контакты с окружением экс-президента США Барака Обамы

Дональд Трамп-младший / Фото: Flickr

Вероятным информатором, который в жалобе на американского президента Дональда Трампа обвинил его в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского, является аналитик ЦРУ Эрик Чиарамелла.

Об этом на своей странице в Twitter заявил старший сын президента США Дональд Трамп-младший, опубликовав статью о расследовании проекта Real Clear Investigations, в котором раскрывается личность осведомителя.

В 2015-2016 годах Чиарамелла участвовал в формировании политики относительно Украины в команде на тот момент вице-президента Джо Байдена, и поддерживавшем тесные контакты с окружением экс-президента США Барака Обамы.

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Источники в Белом доме сообщили журналистам, что Эрика Чиарамеллу упоминали в ходе разбирательства и на открытых слушаниях по импичменту Трампа.

Адвокаты анонимного осведомителя Марк Зейд и Эндрю Бэкедж не стали подтверждать либо опровергать результаты расследования, назвав это попыткой отвлечь внимание от сути обнародованной их подзащитным информации.

Кроме того, по словам юристов, подобные действия ставят под угрозу безопасность их клиента и членов его семьи.

Следует отметить, что в США действуют строгие правила защиты личности так называемых осведомителей, сообщающих о внутренних проблемах по предусмотренным для этого официальным каналам. Несмотря на это, администрация США и президент Дональд Трамп неоднократно требовали раскрыть личность информатора.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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