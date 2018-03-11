"Умное оружие": эксперты заявили о невостребованности

Производители оружия пока не готовы выпускать пистолеты и винтовки с наворотами вроде идентификации владельца с помощью отпечатка пальца или Face ID

Технологические решения, которые позволят стрелять из пистолетов или винтовок только их владельцам, пока не готовы для широкого использования, уверен крупный игрок рынка.

Корпорация American Outdoor Brands (AOB) заявила, что на технологию "умного оружия", которая позволяет осуществить выстрел только владельцу "ствола" после подтверждения его личности, пока нет спроса.

Известный американский производитель оружия, которому принадлежит, в частности, бренд Smith&Wesson, не вкладывал средства в подобные разработки, ранее встречавшиеся только в фантастических фильмах. AOB отметила, что эта технология еще недостаточно развита и не будет пользоваться широким спросом.

Однако корпорация публично выразила свою поддержку мерам, направленным на безопасное обращение с оружием. Таким образом American Outdoor Brands ответила на недавние случаи стрельбы в школах США. После которых некоторые общественные деятели призвали ограничить продажу огнестрельного оружия, в частности, автоматических винтовок с увеличенными магазинами.

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