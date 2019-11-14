Уникальные аллигаторы-альбиносы родились в США: видео

Очень редкие аллигаторы-альбиносы родились в заповеднике в США. Трое пресмыкающихся белые снаружи, с бледно-розовыми пятнами и почти прозрачными глазами. Рептилиям всего 2 месяца и за ними чрезвычайно трудно ухаживать. Так как кожа у малышей очень чувствительна, они должны постоянно быть в тени. К тому же, нуждаются в специальной диете. Пока аллигаторы не подрастут, их держат в яслях. Пресмыкающиеся с таким окрасом – очень редкие. В мире их всего 12.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Китае родились редчайшие львята-альбиносы. Белые львы, или львы-альбиносы, в природе встречается крайне редко, поэтому рождение сразу двух таких львят считается чрезвычайной удачей.

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А еще раньше в китайской провинции Сычуань удалось впервые запечатлеть редкую панду-альбиноса. Диковинного зверя заметили в заповеднике Волун, где обитают 80% диких панд мира. Эксперты оценивают возраст этой абсолютно белой панды в год или два. Руководство заповедника планирует наблюдать за развитием медведя и его взаимоотношениями с другими пандами.

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