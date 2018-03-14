Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом

Сегодня, 02:27

Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря

фото AFP
фото AFP

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник, 13 марта, провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом.

"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – ред.) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – сказал он, выступая в Государственном департаменте.

По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря  Рекса Тиллерсона.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

А в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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