Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом
Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря
Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник, 13 марта, провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом.
"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – ред.) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – сказал он, выступая в Государственном департаменте.
По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.
Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.
При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.
А в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.