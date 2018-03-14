Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом

Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон после оповещения об увольнении во вторник, 13 марта, провел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом.

"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – ред.) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – сказал он, выступая в Государственном департаменте.

По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

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