Тиллерсон рассказал, чем займется после отставки

Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", – сказал он во время выступления в госдепе.

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Наиболее важно – гарантировать плавный переход (власти к новому госсекретарю – ред.) в то время, как страна продолжат иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", – подчеркнул Тиллерсон.

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Между тем, в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" директор компании BertaCommunications Тарас Березовец рассказал, что стало "последней каплей" для Трампа.

Также напомним, увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара, а рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме".