В администрации Трампа прокомментировали его желание возрождении G8

Президент уже высказывался о том, что было бы хорошо, если бы россияне находились в G8

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возрождение формата G8 с участием России и продолжает придерживаться такой позиции, но не обязательно выражает на этот счет то или иное мнение. С таким заявлением выступила на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Президент уже высказывался по данному вопросу ранее на текущей неделе о том, что было бы хорошо, если бы россияне находились там (в составе G8. – Ред), поскольку G7 тратит значительное время на обсуждение проблем безопасности и экономики. Однако он не обязательно выражает то или иное мнение. И больше нам добавить в настоящее время нечего", — сказала представитель исполнительной ветви власти США.

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Брифинг, в котором она принимала участие, был посвящен поездке Трампа на предстоящий 24–26 августа в Биаррице саммит Группы семи.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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