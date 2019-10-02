В аэропорту в США рухнул самолет времен Второй мировой

Бомбардировщик B-17 потерпел крушение во время попытки приземлиться в аэропорту Брэдли

Спустя неделю после того, как в американском штате Нью-Джерси самолет аварийно приземлился в лесополосе, в другом штате случилась авиакатастрофа, в результате которой пострадали несколько человек.

Администрация международного аэропорта Брэдли в Коннектикуте сообщает, что 2 октября во время попытки приземлиться в воздушной гавани потерпел крушение бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны.

На месте авиакатастрофы начали спецоперацию по спасению и тушению пожара, для чего снарядили едва ли не все службы оперативного реагирования штата.

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Крушение потерпел один из пяти самолетов выставки военной авиации Второй мировой войны, которая в данный момент проходит в аэропорту Брэдли. Там представлены Curtiss P-40, Mustang P-51 и B-17, North American B-25 Mitchell, Consolidated B-24 Liberator. Всем летательным аппаратам более 70 лет.

Напомним, в прошлом году на юге американского штата Калифорния посреди бела дня прямо на оживленную автомобильную трассу упал самолет 30-ых годов прошлого века.

Также "Сегодня" сообщали об аварийной посадке в США самолета Boeing 777 китайской авиакомпании Air China, которую лайнер совершил в окрестностях Вашингтона сразу после вылета.

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