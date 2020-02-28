В Белом доме рассказали, что может погубить американскую экономику

Социализм является более значительной угрозой для экономики США, чем коронавирус. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Вирус не потопит американскую экономику. Что топит или может потопить американскую экономику, так это социализм. При социалистической экономике нет частного сектора, нет свободного предпринимательства, нет успеха в награду, нет технологических инноваций. Что есть — потеря свободы, диктаторское централизованное правительство и в конце концов ничего, кроме бедности и плохих экономических показателей", — заметил Кадлоу.

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Он высказался, что США, "возможно, находятся на грани крупнейшего экспортного бума за 40 или 50 лет".

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Заявление Кадлоу прозвучало после того, что в предвыборной гонке среди демократов на позиции лидера начинает выходить сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, именующий себя "демократическим социалистом". Ранее вице-президент США Майкл Пенс также атаковал критикой на социализм.

Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой коронавируса. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Видео: СНБО

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