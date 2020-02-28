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США уверены, что смогут создать вакцину против коронавируса

28 февраля, 00:46

Елена Кузьмич

Мы уверены, что сможем заполучить вакцину, - заявили медики

Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой коронавируса. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Мы уверены, что сможем заполучить вакцину, которая будет результативной в деле борьбы с этим вирусом. Существует много научных обоснований, согласно которым она будет успешной", — отметил он.

Разработкой вакцины в США занимается Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний. По словам его директора Энтони Фаучи, клинические испытания вакцины начнутся примерно через два месяца. В лучшем случае она будет готова через год или полтора года.

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Пока в США заявляют, что риск распространения коронавируса для американской общественности невысокий.

"У нас есть решительная стратегия сдерживания распространения инфекции, которая работает. Мы уверены, что будут новые случаи заражения", — добавил глава ЦПКЗ.

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Также в США уже разработаны и успешно применяются тестовые системы для выявления нового коронавируса.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами. Такой вариант не исключает президент Дональд Трамп. "В надлежащее время мы можем это сделать", – сказал он

Добавим, что все заразившиеся коронавирусом граждане Соединенных Штатов Америки, за исключением одного, хорошо себя чувствуют. Об этом также заявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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