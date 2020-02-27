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Коронавирус в США: Трамп рассказал о состоянии заразившихся

27 февраля, 02:52

«Один достаточно сильно болен, но, надеюсь, и он выздоровеет», - заявил Трамп

Все заразившиеся коронавирусом граждане Соединенных Штатов Америки, за исключением одного, хорошо себя чувствуют. Об этом заявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Уровень распространения заболевания у нас в стране остается очень низким, и этим людям становится лучше. У нас всего 15 заболевших, мы забрали еще некоторое число из Японии, потому что они американские граждане. Они находятся на карантине, и им тоже становится лучше", — отметил президент.

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"Один достаточно сильно болен, но, надеюсь, и он выздоровеет. Остальные находятся в прекрасном состоянии", — резюмировал хозяин Белого дома.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем в США.

"Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми и всеми соответствующими странами. ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США — Ред.) и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно", — заявил президент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США пневмония больные коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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