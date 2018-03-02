В Белом доме резко ответили Путину насчет оружия

Сегодня, 02:01

Сандерс заявила, что оборона США не имеет равных, и не будет иметь их и в дальнейшем

фото AFP
фото AFP

В Вашингтоне прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые значительно опережают США и способны преодолевать систему противоракетной обороны.

1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

Как заявила спикер Белого дома Сара Сандерс, оборона США не имеет равных, и не будет иметь их и в дальнейшем.

Белый дом не удивлен заявлением Путина о "неуязвимой" ракете. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп предан защите Америки. Она заявила, что оборона США и в дальнейшем "не будет иметь равных"– процитировал Сару Сандерс корреспондент канала CBS Марк Ноллер.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что громкое заявление президента России Владимира Путина подтвердило то, что Россия разрабатывает дестабилизирующие вооружения уже больше 10 лет, вопреки взятым на себя обязательствам по международным соглашениям.

Ранее в Послании Федеральному Собранию в четверг президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана").
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