В Белом доме резко ответили Путину насчет оружия

1 марта президент России Владимир Путин во время своей речи убеждал, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

Белый дом не удивлен заявлением Путина о "неуязвимой" ракете. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп предан защите Америки. Она заявила, что оборона США и в дальнейшем "не будет иметь равных", – процитировал Сару Сандерс корреспондент канала CBS Марк Ноллер.

WH not surprised by Putin announcement of "invincible" missile. @PressSec says @POTUS determined to protect the homeland. Says US defense capabilities will remain "second to none" and will ensure America's nuclear capability remains unmatched. pic.twitter.com/Wgj9c6zCEB