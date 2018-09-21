В Белом доме сообщили, с кем Трамп встретится на Генассамблее ООН

Сегодня, 04:01

Основные мероприятия 73-й Генеральной ассамблеи ООН начнутся с 25 сентября и продлятся неделю

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН встретится с лидерами Южной Кореи, Японии, Египта, Израиля, Франции и Британии. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Подтверждено участие президента в следующих двусторонних встречах: с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", − информировали в администрации американского лидера.

Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли не исключает возможности встречи президента Ирана Хасана Рухани с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал Си-эн-эн.

"Президенту решать, хочет ли он этого (встречи – ред.)", – цитирует Хейли журналист телеканала Кевин Липтак.

Белый дом также сообщил, что 24 сентября Трамп выступит на мероприятии, посвященном борьбе с наркотиками, и вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем будет принимать участников Генассамблеи на ужине.

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Во вторник, 25 сентября, Трамп выступит на Генассамблее и проведет с Гутеррешем короткие переговоры.

В среду, 26 сентября, президент США выступит в СБ ООН по теме нераспространения оружия массового поражения.

Напомним, основные мероприятия 73-й Генеральной ассамблеи ООН начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. 

За это время выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. 

Как сообщалось, 18 сентября, в американском городе Нью-Йорк прошло торжественное открытие 73 сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). На протяжении года главенство в Генассамблее будет принадлежать министру иностранных дел Эквадора Марии Фернанде Эспиноза Гарсес.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет одним из вице-председателей 73-й сессии Генассамблеи.

Кроме того, 26 сентября на сессии Генассамблеи ООН ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что в своем выступлении он потребует развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе, а также представит анализ текущей ситуации, стратегии развития и видение изменения роли, функции и миссии организации.
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"Сегодня"

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