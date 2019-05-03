В Белом доме утверждают, что доклад Мюллера содержит правовые неточности

Юрист американской администрации написал письмо в докладе Мюллера генпрокурору США

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Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании дела о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву. Об это утверждает юрист американской администрации Эммет Флад, который написал генеральному прокурору США Уильяму Барру. Об этом пишет CNN.

"Доклад Мюллера совершенно осознанно не соответствует требованиям применимого законодательства", — сказано в тексте письма.

По мнению Флада, задача прокуроров заключается в проведении полного расследования и дальнейшем обращении к суду присяжных о вынесении обвинительного заключения или отказа от дальнейших обвинений. "Провозглашать невиновность не входит в обязанности прокуроров. В американской системе правосудия существует презумпция невиновности, прокуроры не должны дополнительно подтверждать непричастность к преступлению", — заявляет Флад.

Также юрист указал на право президента США разрешать своим помощникам не давать показаний перед Конгрессом. "Одно дело, когда президент способствует сотрудничеству и полной открытости при уголовных расследованиях, которые проводит исполнительная власть, совсем другое — позволять своим помощникам представать перед Конгрессом и отвечать на вопросы о связях с президентом", – резюмировал он.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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