В Белом доме уже готовы к возможному импичменту Трампа

В администрации Трампа уверяют, что он «не сделал ничего плохого»

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Администрация президента США Дональда Трампа "подготовилась" к процедурам импичмента президента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в комментарии каналу Fox News.

"Это то, чего мы ожидаем, но мы всегда можем надеяться, что демократы опомнятся. Они знают, что президент не сделал ничего плохого", - заявила она. Также Гришэм добавила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ясно дала понять, что демократы собираются голосовать за импичмент.

Напомним, недавно нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа.

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Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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