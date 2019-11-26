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В Белый дом доставили рождественскую ель

26 ноября, 01:10

Ель доставили к дверям Белого дома на конной повозке

Рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом, сообщил телеканал CBS.

По его данным, она выращена в штате Пенсильвания. Нарядят ель волонтеры, затем она по традиции будет установлена в голубой комнате Белого дома.

Ель доставили к дверям Белого дома на конной повозке, где ее встречала первая леди США Меланья Трамп, отмечает Fox 8.

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Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке начали готовится к Рождеству и установили праздничную елку. Ее высота – почти 25 метров, а весит она более 12 тонн. Дерево привезли из пригорода на прицепе и установили на металлический шпиль.

Теперь у декораторов есть три недели, чтобы украсить елку праздничными гирляндами. Подключат их во время торжеств четвертого декабря.

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Отметим, что в Украине монтаж главной новогодней елки странына Софийской площади в Киеве планируют начать 10 декабря.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ известной художницы Марии Примаченко, а в позапрошлом – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях столицы появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

О том, как в прошедшем году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем специальном сюжете:

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