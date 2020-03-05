В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса

Штат Калифорния задействует все уровни власти, чтобы выявлять случаи заражения и остановить распространение этого коронавируса

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

"Штат Калифорния задействует все уровни власти, чтобы выявлять случаи заражения и остановить распространение этого коронавируса, — заявил Ньюсом. — Объявление чрезвычайной ситуации поможет штату подготовить население и систему здравоохранения на случай более широкого его распространения".

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Ранее в среду стало известно о том, что число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11. Один из случаев впервые произошел в Калифорнии, за пределами штата Вашингтон, где также введен режим ЧС. Помимо этих двух штатов, режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Флорида.

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Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 130 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

Также Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса.

Видео: СНБО

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