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В центре Нью-Йорка парень залез на светофор: видео

11 ноября, 05:33

Чтобы снять любителя высоты, полицейским пришлось применить силу

В центре Нью-Йорка, где ранее эвакуировали офисный комплекс с одним из самых популярных телеканалов, мужчина забрался на столб и уселся на шесте между двумя светофорами. Сидел себе спокойно, прохожих не занимал.

Пока ждали копов, люди снимали чудака на телефоны и выкладывали видео в сеть. Снять мужчину удалось не сразу. Правоохранители подогнали фургон, залезли на крышу машины и стащили беднягу силой.

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Обвинений мужчине не выдвигали – забрали в больницу на психологическую экспертизу.

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Напомним, ранее в центре Нью-Йорка произошел другой инцидент – кто-то крикнул, что началась стрельба, после чего люди бросились бежать врассыпную. Прохожие бросали свои сумки, а кто-то даже терял обувь и бежал босиком. Прибывшая на место событий полиция выяснила, что никакой угрозы не существует, а за звук стрельбы прохожие просто приняли шум выхлопов мотоцикла.

А этим летом правоохранительные органы Нью-Йорка задержали мужчину, который действительно планировал совершить теракт в самом центре города – взорвать на Таймс-сквер несколько гранат. Снаряды террорист-неудачник планировал купить в интернете.

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США светофор Нью-Йорк столб нарушитель

Источник: Сегодня

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