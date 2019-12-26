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В честь украинского гетмана назвали города в США

26 декабря, 22:17

На американском континенте четыре населенных пункта названы в честь Мазепы

На американском континенте четыре населенных пункта носят имя украинского гетмана Ивана Мазепы, чье 380-летие в этом году праздновали в Украине. Один населенный пункт находится в Канаде. И целых три – в США.

В одном из таких городков побывали корреспонденты "Сегодня", узнав, чем так прославился Мазепа за тысячи километров от родного дома.

Когда он еще не был гетманом, а был пажом польского короля Яна Казимира Второго, по легенде, у Ивана Мазепы был роман с замужней женщиной. Связь разоблачили, а любовника обнаженным привязали к лошади и отпустили в степь. Так это описал в поэме лорд Байрон. Произведение поразило публику: в Европе художники писали полотна с этой сценой. В Америке — именем Мазепы называли города.

Команда "Сегодня" едет в один из городков в штате Пенсильвания. Нам интересно: знают ли романтическую историю его жители. Нас встречает Даг Волтер, он ведет блог о Мазепе.

Исторические факты Даг знает лучше, чем мы ожидали. Сначала городок назывался Бойертаун. Как и еще одно поселение в этом штате. На почте путались — куда слать письма. И попросили переименовать один из населенных пунктов. Нынешнее название – Мазеппа, городок получил благодаря учителю, который преподавал в местной школе в конце ХIХ века.

Учитель Клемент Эдмундз зачитывался популярной тогда поэмой. Предложил имя героя-любовника.

Пастор местной церкви название объясняет иначе.

"Была в газете нашей статья на две страницы. И писали о Мазепе. Его соратники каким-то образом достигли берегов Америки", – рассказывает пастор Николай Мироненко.

Также "Сегодня" рассказали американским коллегам, кем был Иван Мазепа для Украины. К счастью, в кошельке оказалась банкнота в десять гривен с изображением украинского гетмана.

"Иван Мазепа был украинским военным лидером в конце ХVII", – рассказывала затем в своем сюжете репортер телеканала WNEP Элизабет Ворсингтон.

Журналисты уехали из Мазеппы с мнением, что теперь американцы знают об Украине чуть больше. На память подарили книгу лорда Байрона, с которой началось это путешествие.

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США мазепа город Украина гетьман эксклюзив

Источник: Сегодня

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