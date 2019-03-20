Мазепе 380: как изменилось отношение к гетману за последние 10 лет

20 марта исполняется 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы. В этот день гетмана вспоминали в Киеве, на площади Славы

Фото: Игорь Рец

Мазепе 380: как изменилось отношение к гетману за последние 10 лет Игорь Рец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24c/85b/5c924c85b5f51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24c/85b/5c924c85b5f51.jpg 2019-03-20T16:38:00+02:00 Украина 20 марта исполняется 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы. В этот день гетмана вспоминали в Киеве, на площади Славы

Иван Мазепа – личность, к которой история никогда не была безразличной. В разные годы и эпохи Мазепу возвеличивали или наоборот – клеймили позором, называли предателем или героем, но никогда не относились холодно. А конфликт Ивана Мазепы и Петра превратился в притчу, легенду, стал основой мировоззренческого конфликта двух государств.

Образ Ивана Мазепы нашел отражение в литературе, живописи, кино и музыке. Гетман запечатлен на десятках картин, хотя до сих пор нет точного подтверждения, какой именно из его портретов является достоверным. Мазепа стал главным героем одноименных романтических поэм Байрона и Виктора Гюго, ключевой фигурой в поэме "Полтава" Пушкина; на сюжете последней Петр Чайковский построил оперу, названную в честь гетмана, а на заре кинематографа, в 1909 году пионером российского кинематографа Василием Гончаровым сюжет был положен в основу короткометражного немого фильма "Мазепа".

20 марта исполняется 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы. В этот день гетмана вспоминали в Киеве, на площади Славы. Там же ко дню рождения знаменитого украинца показали макет будущего памятника гетману. Сегодня мы предлагаем отправится в прошлое на 10 лет, и сравнить: что изменилось в оценках исторической личности за это относительно короткое время.

Непростые отношения, непростые оценки: сегодня и 10 лет назад

Сегодня Ивана Мазепа сравнивают с Джорджем Вашингтоном, Симоном Боливаром и Махатмой Ганди. Президент Украины Петр Порошенко, проводя такие параллели, намекает, что действия, оцениваемые империей как предательство, для народа являются формой борьбы за независимость.

"Мазепа поступил так же, как Джордж Вашингтон, Симон Боливар или Махатма Ганди. Для империй, которым подчинялись их народы, они все точно считались предателями. И Вашингтон, и Ганди, и Боливар, и Мазепа. Но для самих народов – борцами за свободу, за независимость, хотя и шли к ней разными путями. Для народов они герои", – отмечал президент во время недавнего визита в Батурин, где отмечалась 350-я годовщина основания гетманской резиденции.

"Когда Петр Первый только рубил окно в Европу, Украина времен Мазепы ходила туда через дверь", – заявлял тогда президент, называя Мазепу символом сопротивления России.

Тем временем, в самой России к украинскому гетману уже не приковано такое пристальное внимание, как 10 лет назад. В 370 годовщину Мазепы МИД России был встревожен возрастающим интересом к исторической фигуре, считая это вовлечением нашей страны в противостояние с Россией. Украинский МИД даже упрекнул соседей в политизации исторического вопроса:

"Чествование памяти Мазепы является исключительно внутренним делом страны. На период его гетманства приходится развитие украинского образования, науки и искусства, книгопечатания. Это было время политической стабилизации и экономического роста Украины... Для украинцев Мазепа – это история, а не политика, поэтому стоит избегать излишней политизации личности Мазепы и наконец-то признать право другого государства на исследование и трактовку своего прошлого", – заявлял тогдашний глава пресс-службы МИД Украины Василий Кирилич.

10 лет разговорам о снятии анафемы: что сейчас?

Один из важных элементов биографии Мазепы – наложение православной церковью анафемы за измену клятве Петру и переход на сторону шведов. В уже далеком 2007 году вокруг темы анафемы для Мазепы между православными разгорались нешуточные споры.

Киевcовет тогда переименовал ул. Январского восстания в ул. Мазепы. А поскольку улица примыкает к Лавре, там посчитали такое переименование недопустимым, предложив в качестве альтернативы переименовать улицу в Лаврскую, или Никольскую.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря даже заявлял о том, что по распоряжению патриарха Тихона в 1918 году анафема с Мазепы была снята самой РПЦ.

Аргументы не были приняты, а переименование все же произошло, но не полностью. Сегодня вместо улицы Январского восстания на карте Киева есть две улицы: Мазепы и Лаврская.

В 2009 году вопрос снятия анафемы "в теории" допустили в Украинской православной церкви Московского патриархата, хотя до предметного обсуждения дело не дошло.

Но сегодня, во время развития поместной Православной церкви Украины, вопрос анафемы Мазепы фактически снят. Совсем недавно, в сентября 2018 во Вселенском патриархате заявили о том, что наложенная на Мазепу анафема не является канонической.

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", – заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

Памятник Мазепе в Киеве: 10 лет стабильности

В июле 2009 стало известно, что в Киеве появится огромный памятник Ивану Мазепе. Минкульт выбрал проект Анатолия Куща среди четырех предложенных.

По задумке автора, памятник должен был представлять собой 5-метровую колонную композицию с бронзовым всадником на семиметровом постаменте.

Спустя 10 лет мы видим этот памятник на своем месте, но в гораздо более скромном размере, в виде миниатюрного макета.

Через 10 лет после победы в конкурсе на памятник Анатолий Кущ вместе с единомышленниками собрал митинг на площади Славы, чтобы напомнить местным властям о замороженном проекте.

Такие митинги периодически проводятся здесь с 2011-го, когда стало ясно, что установка памятника затянулась.

Между тем, совсем рядом с площадью Славы, 10 лет назад, в январе 2009-го на смотровой площадке возле аллеи Героев Крут появился памятник знаменитому гетману, известный под названием "Вечный Киев". Скульптура представляет шар, обрамленный изображениями соборов и церквей, построенных на средства Мазепы.

Над шаром голубь, который символизирует Левобережье и Правобережье Украины.

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АВТОР: Игорь Рец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.