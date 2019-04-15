В Чикаго из-за снежной бури отменены сотни авиарейсов
Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О’Хара
Сотни авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс. Об этом сообщила в воскресенье администрация воздушной гавани.
Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О’Хара. "Весенняя метель вызвала задержки в среднем на 46 минут в О’Хара, число отмен рейсов достигает 555. Команды, предназначенные для уборки снега и устранения наледи, работают, однако следует проверять статус рейса в авиакомпании", — говорится на странице аэропорта в "Твиттере". Его администрация рекомендовала пассажирам пользоваться поездами, но не обращаться к услугам такси, чтобы не застрять по пути в аэропорт.
В воздушной гавани Мидуэй отменено 25 рейсов.
Согласно данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Чикаго составляет ноль градусов и постепенно повышается до одного — двух градусов тепла. Идет интенсивный снег с дождем.
Между тем, количество погибших в результате порядка 13 торнадо, которые обрушились на американские штаты Техас и Миссисипи, увеличилось до четырех человек.
Вдобавок к двум детям, погибшим в городе Франклин в Техасе, была подтверждена гибель еще двух человек в населенном пункте Хэмилтон, который находится северо-восточнее Университета штата Миссисипи.
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