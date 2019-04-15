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В Чикаго из-за снежной бури отменены сотни авиарейсов

Сегодня, 02:21

Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О’Хара

Фото: Getty Images

Сотни авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс. Об этом сообщила в воскресенье администрация воздушной гавани.

Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О’Хара. "Весенняя метель вызвала задержки в среднем на 46 минут в О’Хара, число отмен рейсов достигает 555. Команды, предназначенные для уборки снега и устранения наледи, работают, однако следует проверять статус рейса в авиакомпании", — говорится на странице аэропорта в "Твиттере". Его администрация рекомендовала пассажирам пользоваться поездами, но не обращаться к услугам такси, чтобы не застрять по пути в аэропорт.

В воздушной гавани Мидуэй отменено 25 рейсов.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Чикаго составляет ноль градусов и постепенно повышается до одного — двух градусов тепла. Идет интенсивный снег с дождем.

Между тем, количество погибших в результате порядка 13 торнадо, которые обрушились на американские штаты Техас и Миссисипи, увеличилось до четырех человек.

Вдобавок к двум детям, погибшим в городе Франклин в Техасе, была подтверждена гибель еще двух человек в населенном пункте Хэмилтон, который находится северо-восточнее Университета штата Миссисипи.


Фото: Reuters

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Тег США, аэропорт, непогода, рейсы, чикаго, снежная буря

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