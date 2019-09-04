В Facebook юзеры смогут запретить распознавание их лица на фото в соцсети

/ Фото: pexels.com

Администрация Facebook намерена представить функцию, с помощью которой все пользователи смогут запретить применять технологию распознавания лиц к их фотографиям в соцсети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге Facebook.

Для новых пользователей, согласно стандартным настройкам, функция будет первоначально отключена. Ее можно будет в любой момент включить. В Facebook уточнили, что для некоторых учетных записей данная функция стала доступна с конца 2017 года. Со вторника ее начнут предоставлять для всех.

В заявлении уточняется, что для всех пользователей будут доступны иные настройки, касающиеся распознавания их лиц. В их числе возможность автоматического уведомления человека о том, что кто-то выдает фотографию, на которой он запечатлен, за свою.

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Компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

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Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченный Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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