В Гавайях разбился туристический вертолет: все люди погибли

Воздушное судно загорелось сразу после крушения

Фото: CNN

В американском штате Гавайи на острове Оаху произошло крушение туристического вертолета. В результате погибли по меньшей мере три человека.

Как рассказал капитан пожарной охраны, транспорт разбился в жилом районе около 9:15 утра по местному времени. Сразу же после крушения вертолет загорелся.

На борту туристического вертолета RobinsonR44 в тот момент находилось трое человек. Все они погибли.

Причина аварии пока неизвестна. Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте будет проводить расследование.

Напомним, на аэродроме в городе Лукла в Непале легкомоторный самолет столкнулся с двумя вертолетами. В результате погибло три человека: один из пилотов самолета, а также технический инспектор, который стоял рядом с вертолетами. Кто третья жертва пока не известно. Еще пятеро человек получили ранения. Сейчас они находятся в госпитале Катманду.

Кроме этого, мы сообщали о том, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле. На борту находились пять человек, все они получили ранения и были госпитализированы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Гавайях разбился туристический вертолет: все люди погибли". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"