В Гавайях разбился туристический вертолет: все люди погибли
Воздушное судно загорелось сразу после крушения
В американском штате Гавайи на острове Оаху произошло крушение туристического вертолета. В результате погибли по меньшей мере три человека.
Как рассказал капитан пожарной охраны, транспорт разбился в жилом районе около 9:15 утра по местному времени. Сразу же после крушения вертолет загорелся.
На борту туристического вертолета RobinsonR44 в тот момент находилось трое человек. Все они погибли.
Причина аварии пока неизвестна. Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте будет проводить расследование.
Напомним, на аэродроме в городе Лукла в Непале легкомоторный самолет столкнулся с двумя вертолетами. В результате погибло три человека: один из пилотов самолета, а также технический инспектор, который стоял рядом с вертолетами. Кто третья жертва пока не известно. Еще пятеро человек получили ранения. Сейчас они находятся в госпитале Катманду.
Кроме этого, мы сообщали о том, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле. На борту находились пять человек, все они получили ранения и были госпитализированы.
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