В Непале самолет столкнулся с двумя вертолетами: трое погибших, еще пятеро – ранены

Пострадавших направили в госпиталь Катманду

Фото: gazeta.ru

На аэродроме в городе Лукла в Непале легкомоторный самолет столкнулся с двумя вертолетами. В результате погибло 3 человека, сообщает издание "Setapati".

На борту лайнера Sumit Air находились два пилота, пассажиров не было. В результате столкновения погибли по меньшей мере 3 человека: один из пилотов самолета, а также технический инспектор, который стоял рядом с вертолетами. Кто третья жертва пока не известно. Еще пятеро человек получили ранения. Сейчас они находятся в госпитале Катманду.

"По предварительной информации, самолет на взлете потерял управление и столкнулся с вертолетом", – заявил представитель местных властей Нарендра Раи, передает издание.

Сообщают, что погода на летном поле в момент инцидента была благоприятной и не могла стать причиной аварии. Полиция ведет расследование инцидента.

Сейчас в Лукла возобновлены полеты.

Напомним, мы сообщали, что недавно российский административный самолет подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, который направлялся из Лондона в Гонконг. Сблизились они в небе над Москвой, сообщили в источнике.

Также, в Великобритании произошло крушение самолета, в результате которого погиб человек. Самолет упал на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд.

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