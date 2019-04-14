В Непале самолет столкнулся с двумя вертолетами: трое погибших, еще пятеро – ранены
Пострадавших направили в госпиталь Катманду
На аэродроме в городе Лукла в Непале легкомоторный самолет столкнулся с двумя вертолетами. В результате погибло 3 человека, сообщает издание "Setapati".
На борту лайнера Sumit Air находились два пилота, пассажиров не было. В результате столкновения погибли по меньшей мере 3 человека: один из пилотов самолета, а также технический инспектор, который стоял рядом с вертолетами. Кто третья жертва пока не известно. Еще пятеро человек получили ранения. Сейчас они находятся в госпитале Катманду.
"По предварительной информации, самолет на взлете потерял управление и столкнулся с вертолетом", – заявил представитель местных властей Нарендра Раи, передает издание.
Сообщают, что погода на летном поле в момент инцидента была благоприятной и не могла стать причиной аварии. Полиция ведет расследование инцидента.
Сейчас в Лукла возобновлены полеты.
Напомним, мы сообщали, что недавно российский административный самолет подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, который направлялся из Лондона в Гонконг. Сблизились они в небе над Москвой, сообщили в источнике.
Также, в Великобритании произошло крушение самолета, в результате которого погиб человек. Самолет упал на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд.
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