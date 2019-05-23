В Госдепе США напомнили Турции о крайне негативных последствиях поставок С-400

Закупка С-400 будет иметь "иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО"

Фото: AFP

Госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

"Мы несомненно готовы сотрудничать с ними Турцией]и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", — утверждала дипломат.

По ее версии, закупка С-400 будет, в частности, иметь "иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО".

США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

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