Пентагон потребовал от Турции отказаться от получения С-400
Американцы приостановили поставки оборудования, связанного с истребителями F-35
США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.
"В ожидании однозначного решения Турции отказать от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены. Наш диалог с Турцией по этому важному вопросу продолжается", – отмечается в сообщении Пентагона.
Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.
"Соединенные Штаты ясно дали понять, что приобретение Турцией C-400 недопустимо. Если Турция закупит C-400, ее дальнейшее участие в программе (по созданию) F-35 окажется под угрозой", — отметил он.
Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, чтовопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.
Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.
Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.
В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.
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