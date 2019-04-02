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Пентагон потребовал от Турции отказаться от получения С-400

Сегодня, 00:44

Американцы приостановили поставки оборудования, связанного с истребителями F-35

Фото: AFP
Пентагон потребовал от Турции отказаться от получения С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg США Американцы приостановили поставки оборудования, связанного с истребителями F-35

США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

"В ожидании однозначного решения Турции отказать от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены. Наш диалог с Турцией по этому важному вопросу продолжается", – отмечается в сообщении Пентагона.

Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что приобретение Турцией C-400 недопустимо. Если Турция закупит C-400, ее дальнейшее участие в программе (по созданию) F-35 окажется под угрозой", — отметил он.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, чтовопрос о покупке Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 уже не подлежит обсуждению, поскольку является окончательно решенным.

Таким образом, Чавушоглу подтвердил, что Турция не намерена отказываться от своих обещаний по сделке о поставках С-400.

Напомним, что США ранее предупредили Турцию о том, что закупка зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкарыв программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем и даже санкциям.

В ответ на это пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик указал Соединенным Штатам на то, что они вышли за рамки допустимого.

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Тег Россия, США, Турция, заявление, поставки, Пентагон, F-35, C-400

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Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

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