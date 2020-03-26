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В Иране умер экс-агент ФБР, за информацию о котором обещали 20 млн долларов

26 марта, 02:27

Елена Кузьмич

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года

Пропавший в Иране в 2007 году бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон, за информацию о местонахождении которого американские власти обещали 20 млн долларов, считается погибшим. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Главу государства попросили подтвердить поступившую от семьи Левинсона информацию о том, что власти США пришли к выводу, что бывший сотрудник американских спецслужб умер, находясь под стражей в Иране. "Семье об этом сообщили, как я понимаю", — ответил Трамп. "Они (власти Ирана —Ред.) не говорили нам, что он умер, но многие думают, что именно так и обстоит дело", — подчеркнул президент.

"Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем —Ред.) до того, как его задержали или захватили силой", — добавил Трамп.

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Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Но СМИ выяснили, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

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В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до 20 млн долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.

Также в ФБР рассказали, какие террористы представляют наибольшую угрозу.

Ранее сообщалось, что ФБР разыскивает хакера Aqua. За "голову" украинца заплатят 5 млн долларов.

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Иран США ФБР агент Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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