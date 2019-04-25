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В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Сегодня, 03:12

Все восемь пострадавших находятся в больнице, у нескольких – серьезные травмы

Фото: twitter.com/SunnyvaleDPS
Фото: twitter.com/SunnyvaleDPS.

В городе Саннивейл в американском штате Калифорния водитель въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали восемь человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Черный седан сбил пешеходов, стоявших на тротуаре, а затем врезался в дерево. Свидетели рассказали полиции, что не было никаких признаков того, что водитель пытался затормозить, поэтому правоохранители считают, что злоумышленник намеренно направил машину в людей.

Власти пока не определили связь этого инцидента с терроризмом, но рассматривают все версии мотива преступления. Водитель находится под стражей, полиция идентифицировала его как 35-летний местный житель Исайя Джоэль Пиплз. 

Все восемь пострадавших находятся в больнице, у нескольких – серьезные травмы. Самой младшей жертве – 13 лет. 

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.


Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

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Тег США, водитель, пешеходы, Калифорния, наезд, толпа

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