Кровавый Хеллоуин в Калифорнии: на вечеринке расстреляли людей

Прибывшие спасатели обнаружили 12 человек с огнестрельными ранениями в городе Лонг-Бич

В американской Калифорнии, где всего неделю назад произошла очередная стрельба в школе, правоохранительные органы расследуют новый кровавый инцидент.

Как сообщает CNN, на вечеринке в честь праздника Хеллоуин в городе Лонг-Бич устроили стрельбу.

Звонок о выстрелах поступил в местное спасательное отделение вечером 29 октября. Прибывшие на место событий пожарные обнаружили жуткое зрелище: 12 человек с огнестрельными ранениями. Часть из них были в костюмах.

Трое пострадавших скончались, еще девять были госпитализированы с травмами различной тяжести.

В полиции допускают, что потерпевших может быть больше – часть из них могла обратиться за помощью лично.

Подозреваемый или подозреваемые скрылись с места преступления, полиция не располагает данными о том, как они выглядят. На месте происшествия работают криминалисты.

Жители соседних домов утверждают, что слышали до 20 выстрелов.

Напомним, что в июле мужчина открыл огонь из автомата по посетителям гастрономического фестиваля в американском городе Гилрой в штате Калифорния. В результате три человека погибли.

А еще раньше два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в городе Сан-Бруно в этом же штате.

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