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В Конгрессе хотят запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

26 июня, 05:43

Стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие

Конгресс США
Конгресс США. Фото: Facebook

Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении Брауна. Он напомнил, что стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие. По мнению Брауна, в созданной Трампом атмосфере об этом забыли как конгрессмены, так и простые американцы.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, удар

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Источник:

Интерфакс

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