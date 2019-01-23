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В Конгрессе США почти договорились о прекращении шатдауна – СМИ

Сегодня, 07:20

Обе партии пришли к выводу, что необходимо разделить принятие бюджета и требование Трампа по финансированию стены на границе с Мексикой

Фото: AFP
В Конгрессе США почти договорились о прекращении шатдауна – СМИ //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d7/623/5c40d762313f5.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d7/623/5c40d762313f5.jpg США Обе партии пришли к выводу, что необходимо разделить принятие бюджета и требование Трампа по финансированию стены на границе с Мексикой

Лидеры обеих партий в верхней палате американского Конгресса пришли к предварительному согласию относительно возможного вывода страны из правительственного шатдауна, который, в частности, мешает ФБР вести полноценную борьбу против врагов. И хотя эта инициатива пока не набрала достаточной поддержки в партийных кругах, законопроект о бюджете все же готовят, отмечает The New York Times.

"Республиканцы и демократы американского Сената подали первые проблески о возможном прекращении правительственного шатдауна, который продолжается уже пятую неделю, – отмечается в публикации.

Речь идет об инициативе, которая предлагает рассматривать отдельно предложение президента Трампа о выделении 5,7 млрд долларов на строительстве стены на границе с Мексикой в законопроекте о возобновлении финансирования правительства до 8 февраля. Инициатива должна быть проголосована в четверг, 23 января.

Предложение было вынесено совместно лидерами партий – сенаторами Митчем Макконеллом и Чаком Шумер, Но большинство республиканцев объединены вокруг инициативы Дональда Трампа о продлении шатдауна, пока не будут выделены средства на новую стену с Мексикой. В то же время, большинство демократов выступают против такого давления. Поэтому ни одна из позиций пока не имеет шансов получить 60 голосов (из 100) в Сенате, поясняет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с публичным обращением, в котором призвал Демократическую партию найти выход из сложного положения в стране.

Но демократы заявили, что в предложении Трампа в выступлении не было "никакого сочувствия к федеральным служащим" и отвергли его инициативу.

законопроект, Дональд Трамп, республиканцы, Демократы, Конгресс США, шатдаун

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