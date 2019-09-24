В Конгрессе США потребовали документы о контактах Трампа с Украиной

Попытки привлечь иностранное действующее лицо к вмешательству в американские выборы подрывают наш суверенитет, - считают демократы

Фото: REUTERS/Erin Scott

Председатели трех комитетов в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором потребовали предоставить документы, касающиеся утверждений о попытках президента США Дональда Трампа оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Письмо подписали председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).

"Попытки привлечь иностранное действующее лицо к вмешательству в американские выборы подрывают наш суверенитет, демократию и конституцию, которые президент обязан сохранять и защищать", — заявили конгрессмены. В случае отказа предоставить документы они угрожают затребовать их с помощью повестки. Отказ выполнить требование повестки Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.

Реклама

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама