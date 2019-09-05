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В Конгрессе США предлагают наказать российские власти за разгон митингов

5 сентября, 19:35

За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы, отметили конгрессмены

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали в четверг американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за нарушения прав человека во время разгона митингов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении конгрессменов.

"За последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам. Многие из этих людей были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму", - утверждают законодатели.

Как отмечают конгрессмены, действия российских властей идут вразрез с обязательствами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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"Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с "актом Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России. Мы намерены тесно сотрудничать с администрацией с целью привлечь к ответственности виновных лиц", - отметили Энгел и Маккол.

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Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. На митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более тысячи человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников акции.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе – сотрудники силовых ведомств, причастных к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital ("Хермитедж кэпитал менеджмент") Сергея Магнитского.

Ранее мы писали, что в июне сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.

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протесты санкции Конгресс США

Источник: ТАСС

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