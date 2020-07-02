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В Конгрессе США призвали немедленно ввести санкций против России

2 июля, 04:24

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против Россиииз-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

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"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", – заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.

По ее словам, для него "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, – "дело привычки".

История о том, что РФ могла платить бойцам движения "Талибан" появилась со ссылкой на источники в конце июня в газете The New York Times. Издание утверждало, что Трамп якобы был проинформирован об этих разведданных, но пока не принял решение об ответных мерах. Позже сам Трамп и многие высокопоставленные сотрудники его администрации заверили, что главу государства не информировали, потому что есть сомнения в достоверности данных.

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Ранее СМИ раскрыли цинизм Трампа на переговорах.

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Напомним, что в этом году американский Конгресс даже попытался отправить Трампа в отставку – Палата представителей приняла резолюцию об импичменте президента, однако Сенат документ отклонил.

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Россия США санкции

Источник: Интерфакс

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