В Конгрессе США призывают освободить журналиста Асеева

Конгрессмены отмечают, что, по сообщению, Асеев в начале июля объявил голодовку и поэтому "его ситуация становится ужасной"

Группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призывает поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе немедленно освободить украинского журналиста, автора Радiо Свобода Станислава Асеева, который исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.. Сопредседатели группы, член Палаты представителей Адам Шифф и Стив Чабот 8 августа обнародовали соответствующее заявление, передает "Радио Свобода".

Конгрессмены заявляют, что "глубоко обеспокоены" тем, что боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" продолжают удерживать Станислава Асеева с июня 2017 года.

"Асеев писал для нескольких украинских СМИ и для местного бюро Радио Свобода/Радио Свободная Европа, и был одним из нескольких независимых журналистов, которые оставались в подконтрольном сепаратистам регионе, чтобы предоставлять объективную информацию", – говорится в заявлении.

Конгрессмены отмечают, что, по сообщению, Асеев в начале июля объявил голодовку и поэтому "его ситуация становится ужасной".

Более года журналиста Станислава Асеева (Васина) удерживают в плену боевики незаконной группировки "ДНР". Как сообщал Радiо Свобода бывший пленный, которого удерживали в соседней с Асеевым камере, во время допросов в июне 2017 года, журналиста пытали и били, а свой последний репортаж он писал, уже находясь под контролем боевиков.

В начале июля 2018 года Асеев, по информации, полученной его бывшим однокурсником, народным депутатом Егором Фирсовым, объявил голодовку.

Как сообщалось, Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.

Боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что украинский блогер и журналист Станислав Асеев находится у них в плену.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

Более детально о судьбе пленника боевиков читайте в материале сайта "Сегодня" "Станислав Васин: год в Изоляции".