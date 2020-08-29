В Конгрессе США впервые обсудят легализацию марихуаны

Ни одна из палат Конгресса никогда еще не голосовала по подобному вопросу

В США, где арестованный за хранение конопли закурил косяк прямо в суде, палата представителей Конгресса в сентябре вынесет на голосование вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. Об этом сообщает Politico.

Реклама

Законопроект, который будет вынесен на обсуждение законодателей, предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ. Пока ни одна из палат Конгресса никогда еще не голосовала по подобному вопросу.

Но исключение марихуаны из списка будет означать, что вещество не будет больше считаться запрещенным на федеральном уровне. Чтобы легализовать его продажу, власти штатов должны будут внести соответствующие поправки в законы. Даже если в Палате представителей законопроект будет поддержан, его должен будет одобрить Сенат Конгресса, а затем президент.

Сейчас на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Но употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.

Реклама

Ранее сообщалось, что еще одна страна Европы узаконит медицинскую марихуану.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама