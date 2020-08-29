Українська
$ 27,46
32,43
  1. Мировые новости
  2. США

В Конгрессе США впервые обсудят легализацию марихуаны

29 августа, 03:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ни одна из палат Конгресса никогда еще не голосовала по подобному вопросу

В США, где арестованный за хранение конопли закурил косяк прямо в суде, палата представителей Конгресса в сентябре вынесет на голосование вопрос о легализации марихуаны на федеральном уровне. Об этом сообщает Politico.

Реклама

Законопроект, который будет вынесен на обсуждение законодателей, предполагает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ. Пока ни одна из палат Конгресса никогда еще не голосовала по подобному вопросу.

Но исключение марихуаны из списка будет означать, что вещество не будет больше считаться запрещенным на федеральном уровне. Чтобы легализовать его продажу, власти штатов должны будут внести соответствующие поправки в законы. Даже если в Палате представителей законопроект будет поддержан, его должен будет одобрить Сенат Конгресса, а затем президент.

Сейчас на федеральном уровне законы Соединенных Штатов не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причисляется к наркотикам. Но употребление марихуаны в рекреационных целях было разрешено в ряде штатов, а также в столичном округе Колумбия.

В тренде
"Выключай камеру": в Минске ОМОН в прямом эфире задержал десятки журналистов (видео)

Еще более чем в 30 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессиях.

Реклама

Ранее сообщалось, что еще одна страна Европы узаконит медицинскую марихуану.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США марихуана голосование Конгресс США

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
Трамп думал, что Украина — это часть России – Болтон
Трамп думал, что Украина — это часть России – БолтонПолитика
Вход в секретную базу ВМС Китая раскрыл обычный спутник (фото)
Вход в секретную базу ВМС Китая раскрыл обычный спутник (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять