Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО

Сегодня, 01:46

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели

Фото: AFP
В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg США Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Об этом влиятельный конгрессмен заявил во время обсуждения политики США в отношении непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма, сообщило Посольство Украины в Вашингтоне.

"Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели, а документ (проект закона относительно Крыма – ред.) является четким сигналом поддержки партнерам США – Украины и соседним с нашим государством странам", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

Напомним, что тридцатым государством-членом НАТО должна стать Македония. После переименования страны в штаб-квартире Альясна в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии.

Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Украина, Конгресс США

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оборонная политика ЕС не должна заменять собой НАТО – Меркель

Вчера, 16:40

Европейский оборонный ландшафт пока еще очень раздроблен, заявила немецкий канцлер Меркель

Даже Путин говорил о членстве в НАТО: эксперт развенчал любимую "страшилку" Кремля

10 марта, 15:34

Москве все время нужны какие-то угрозы – если не на НАТО, то инопланетяне, хотя реальной проблемы для россиян нет

Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе

9 марта, 11:20

Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ

Президент Польши и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

8 марта, 15:11

На встрече президента Польши и генсека Альянса обсуждались вопросы поддержки Украины

Земан назвал главного врага НАТО

8 марта, 01:15

По мнению Земана, Афганистан еще может стать очень большой проблемой

Президент Польши сделал четкое заявление по созданию европейской армии

7 марта, 14:11

Не должно быть европейской конкуренции для НАТО, заявил польский президент

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Кто и почему убил фигуранта дела "бриллиантовых прокуроров"

Вор в законе Гули начал войну в РФ

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее