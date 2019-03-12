В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО
Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели
Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
Об этом влиятельный конгрессмен заявил во время обсуждения политики США в отношении непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма, сообщило Посольство Украины в Вашингтоне.
"Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели, а документ (проект закона относительно Крыма – ред.) является четким сигналом поддержки партнерам США – Украины и соседним с нашим государством странам", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.
Напомним, что тридцатым государством-членом НАТО должна стать Македония. После переименования страны в штаб-квартире Альясна в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии.
Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
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