В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО

Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели

Фото: AFP

В Конгрессе США заявляют о поддержке присоединения Украины к НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg 2019-03-12T01:46:29+02:00 США Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Об этом влиятельный конгрессмен заявил во время обсуждения политики США в отношении непризнания незаконной попытки аннексии Россией Крыма, сообщило Посольство Украины в Вашингтоне.

"Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижения этой цели, а документ (проект закона относительно Крыма – ред.) является четким сигналом поддержки партнерам США – Украины и соседним с нашим государством странам", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

Напомним, что тридцатым государством-членом НАТО должна стать Македония. После переименования страны в штаб-квартире Альясна в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии.

Мы также писали, что Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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