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В Лос-Анжелесе мужчина с мачете ограбил магазин: есть погибшие

26 ноября, 03:26

Представитель полиции уточнил, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра

/ Фото: Скриншот из видео

Полицейские в Голливуде открыли огонь по человеку, вооруженному мачете, и смертельно ранили его.

Как сообщила в Twitter представитель пресс-службы департамента полиции Лос-Анджелеса лейтенант Крис Рамирес, подозреваемый "под угрозой мачете произвел ограбление магазина, затем попытался угнать машину, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться, после чего по нему был открыт огонь".

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С огнестрельными ранениями мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался. Представитель полиции уточнил, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

По данным телекомпании KTLA, инцидент произошел в центре Голливуда, на пересечении Сансет-бульвара и Хайленд-авеню.

Напомним, что 3 августа 2019 года в США в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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смерть грабитель полиция стрельба Лос-Анджелес мачете

Источник: ТАСС

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