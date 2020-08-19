В мире более 22 млн человек заразились коронавирусом

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 22 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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По данным университета, сейчас насчитывается 22 046 135 инфицированных, умерли 778 557 человек, выздоровели 14 020 530. Больше всего случаев заражения (5 479 788) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 407 354) и Индия (2 702 742).

Например, в России, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.

При этом мир накрывает вторая волна коронавируса. Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекцию распространяет молодежь.

Добавим, что из-за коронавируса в Нидерландах советуют приглашать домой не более 6 человек.

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Заметим, ранее о растущем числе заражений коронавирусом среди молодежи сообщили и в Италии. В связи с этим с 17 августа в стране закрыли все дискотеки.

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