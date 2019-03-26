В NASA отложили запланированный выход в космос двух женщин-астронавтов

Предполагалось, что руководить им с Земли также будут только женщины

Фото: Pixabay

В NASA отложили запланированный выход в космос двух женщин-астронавтов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b09/72d/5c8b0972ddc28.jpg 2019-03-26T03:10:42+02:00 США Предполагалось, что руководить им с Земли также будут только женщины

В США NASA отменило запланированный ранее на 29 марта первый выход двух женщин-астронавтов с борта Международной космической станции. Причина проста – к этому времени не успеют подготовить два скафандра подходящего размера. Об этом говорится в заявлении космического ведомства.

Ранее в этом месяце представители NASA заявили, что 29 марта в космос выйдут астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох, чтобы установить секцию новых аккумуляторов на орбитальном комплексе. Это могло стать первым выходом в космос двух женщин-астронавтов, предполагалось, что руководить им с Земли также будут только женщины.

Причиной изменения планов стало то, что Макклейн после своего первого выхода в космос 22 марта поняла, что ей лучше подходит нагрудная секция скафандра среднего размера. Но к пятнице, 29 марта, можно подготовить только одну указанную секцию скафандра среднего размера.

Ранее Макклейн и Хейг 22 марта успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС для проведения работ по модернизации энергетического оборудования станции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода.

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