В НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море

Речь может идти об увеличении присутствия кораблей НАТО и расширении наблюдения

Фото: Getty Images

В НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-04-01T13:00:00+03:00 США Речь может идти об увеличении присутствия кораблей НАТО и расширении наблюдения

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на видеобрифинге в Вашингтоне, транслировавшемся пресс-службой Госдепартамента США.

"Мы будем обсуждать, как мы можем усилить свои оборонительные действия в Черном море", – сказала она. По ее словам, причиной этого стала незаконная аннексия Крыма, а также агрессия России против украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Мы будем обсуждать, что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения", – отметила Хатчисон.

Она отметила, что действия России в отношении Украины станут одной из тем министерской встречи, посвященной 70-летию НАТО, которое будет отмечаться 4 апреля.

29 марта группа кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО вошла в Черное море. Как заявили пресс-службе Североатлантического альянса, эта миссия была давно запланирована и не связана с президентскими выборами на Украине 31 марта, их главой целью является проведение маневров Sea shield – 2019. Три страны альянса (Румыния, Болгария, Турция – Ред.) имеют выход к Черному морю и НАТО регулярно проводит учения и патрулирование в Черном море с целью поддержания адекватного сдерживания и военной готовности, продолжили в штаб-квартире альянса.

В 2018 году корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО трижды заходили в Черное море в рамках плановых учебных миссий. В пятницу в Национальном центре управления обороной России сообщили, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) России следят за вошедшей в акваторию Черного моря группой из трех фрегатов НАТО – ВМС Нидерландов, Канады и Испании. До этого на портале морских споттеров Bosphorus Naval News сообщалось, что в Черное море в четверг зашла оперативная группа кораблей НАТО в составе нидерландского фрегата "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто" и испанского "Санта Мария", турецкого "Илдирим", Румынского "Регеле Фердинанд", которые, в частности, примут участие в маневрах Sea Shield с грузинскими и украинскими кораблями береговой охраны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.