В Нью-Йорке число случаев заражения новой пневмонией выросло за день в два раза

Число зафиксированных в Нью-Йорке случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за сутки в два раза. Об этом сообщило управление здравоохранения крупнейшего мегаполиса США.

Как отмечается в опубликованном на его сайте заявлении, в городе был зарегистрирован 1871 случай заражения. Во вторник их было 923. Представители управления констатировали, что такие оценки не включают в себя тех жителей Нью-Йорка, которые были инфицированы, но не прошли медицинское обследование.

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По информации федеральных и местных властей США, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек. Телеканал CNN привел другие данные. Согласно его подсчетам, в стране выявили почти 8,7 тыс. случаев заражения, а умерли 149 человек.

Ранее сообщалось, что в США за сутки коронавирусом заразилось двое конгрессменов.

Также в Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса. В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых десять закончились летально.

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