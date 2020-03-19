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В США за сутки коронавирусом заразилось двое конгрессменов

19 марта, 03:33

Елена Кузьмич

В США от коронавируса умерли по меньшей мере 118 человек

Американский конгрессмен, демократ от штата Юта Бенджамин Макадамс, заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении.

Также стало известно, что коронавирусом заразился другой конгрессмен — республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт. Он стал первым членом Конгресса, у которого было выявлено это заболевание.

"После возвращения из Вашингтона, округ Колумбия, у меня появились небольшие симптомы простуды", — рассказал он, добавив, что затем они усилились. "Мой доктор сказал мне пройти тест на COVID-19, и после этого я отправился в местную клинику, чтобы протестироваться. Сегодня я узнал, что результаты теста оказались положительными", — сообщил Макадамс.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.

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Ранее врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон. – Ред.). Об этом сообщила газета "Politico" со ссылкой на свои источники.

По их данным, сотрудник аппарата законодателя работает в ее офисе, расположенном в одном из зданий Конгресса в американской столице. Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США конгресс заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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