В Нью-Йорке пассажирский поезд врезался в грузовик: есть погибшие

На момент столкновения в поезде находились около 200 человек

Фото: скриншот.

В Нью-Йорке пассажирский поезд врезался в грузовик: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/641/3bc/5c76413bc00c8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/641/3bc/5c76413bc00c8.png 2019-02-27T09:55:00+02:00 США На момент столкновения в поезде находились около 200 человек

На острове Лонг-Айленд в южной части американского штата Нью-Йорк пассажирский поезд врезался в грузовик. Авария унесла жизни троих человек, сообщают местные СМИ.

Автомобиль на момент ДТП находился на железнодорожных путях. После столкновения состав частично сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в связи с произошедшим необходимо провести расследование.

Кроме того, в результате аварии пострадали семеро пассажиров поезда. Трое погибших находились в автомобиле. На момент столкновения в поезде находились около 200 человек.

Напомним, не так давно в американском штате Техас грузовой поезд протаранил школьный автобус. Жертвой аварии стал школьник, травмы получили еще одна школьница и водитель автобуса.

Кроме того, недавно в результате дорожной аварии, произошедшей со школьным автобусом в штате Арканзас, один человек погиб и еще около четырех десятков пострадали. Большинство пострадавших – дети в возрасте 8-12 лет.

А в штате Висконсин произошла автокатастрофа - грузовик врезался в стоявший на обочине шоссе школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

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