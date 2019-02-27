В Нью-Йорке пассажирский поезд врезался в грузовик: есть погибшие
На момент столкновения в поезде находились около 200 человек
На острове Лонг-Айленд в южной части американского штата Нью-Йорк пассажирский поезд врезался в грузовик. Авария унесла жизни троих человек, сообщают местные СМИ.
Автомобиль на момент ДТП находился на железнодорожных путях. После столкновения состав частично сошел с рельсов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в связи с произошедшим необходимо провести расследование.
Кроме того, в результате аварии пострадали семеро пассажиров поезда. Трое погибших находились в автомобиле. На момент столкновения в поезде находились около 200 человек.
Напомним, не так давно в американском штате Техас грузовой поезд протаранил школьный автобус. Жертвой аварии стал школьник, травмы получили еще одна школьница и водитель автобуса.
Кроме того, недавно в результате дорожной аварии, произошедшей со школьным автобусом в штате Арканзас, один человек погиб и еще около четырех десятков пострадали. Большинство пострадавших – дети в возрасте 8-12 лет.
А в штате Висконсин произошла автокатастрофа - грузовик врезался в стоявший на обочине шоссе школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.
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