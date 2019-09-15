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В Нью-Йорке проходит протест у магазина Microsoft: известна причина

15 сентября, 12:04

Таким образом участники акции хотят закрыть лагеря с нелегальными мигрантами

/ Фото: AFP

Полиция Нью-Йорка задержала 76 человек, которые протестовали у магазина корпорации Microsoft. Об этом сообщает CNN.

По ее информации, организатором протестной акции выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты.

Участники протеста требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения.

"Привлекать американские корпорации к ответственности – это наш долг как членов общества", – приводит телекомпания слова одного из лидеров протестного движения.

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По данным CNN, вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за того, что протестующие перекрыли проезжую часть на одной из самых оживленных улиц мегаполиса – Пятой авеню.

"Это цена за сотрудничество со Службой иммиграционного и таможенного контроля", – гласили надписи на плакатах участников акции.

Напомним, Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой , если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

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США мигранты Microsoft

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