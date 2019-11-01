В Нью-Йорке запретили один из самых известных деликатесов в мире

В Нью-Йорке, где ранее запретили ароматизированные электронные сигареты, под запрет попал также один из самых известных деликатесов мира – "жирная печень", или фуа-гра.
Соответствующий законопроект был принят городским советом, пишет The New York Times. Автор инициативы, демократ Карлина Ривера из Манхэттена, аргументировала свою инициативу жестоким обращением с птицей.
Читайте также:
Фуа-гра: все, что нужно знать о французском деликатесе
Зоозащитники и прежде неоднократно выступали против производства фуа-гра – ее делают из печени гусей и уток, которых для увеличения этого органа насильно откармливают кукурузой.
У мэра Билла де Блазио уже отметили, что градоначальник подпишет запрет на продажу и изготовление фуа-гра в Нью-Йорке. В силу он должен вступить в 2022 году – нарушителям будут грозить штрафы в размере 500-2000 долларов.
Крупнейший производитель фуа-гра в США – компания Hudson Valley Foie Gras – настаивает на гуманности своих методов обращения с птицами и поэтому попытается обжаловать запрет в суде.
Один из первых подобных запретов на территории США был введен в Чикаго, где фуа-гра запретили продавать в 2006 году, но через два года продажи снова разрешили. Но с 2012 года этот деликатес запрещен в штате Калифорния.
Ранее "Сегодня" сообщали о других деликатесах со всего мира – французском картофеле La Bonnotte, мраморной говядине и "алмазной" икре.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк