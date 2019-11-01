В Нью-Йорке запретили один из самых известных деликатесов в мире

Городской совет счел негуманным обращение с птицей, из которой изготовляют фуа-гра

/ Фото: Flickr

В Нью-Йорке, где ранее запретили ароматизированные электронные сигареты, под запрет попал также один из самых известных деликатесов мира – "жирная печень", или фуа-гра.

Соответствующий законопроект был принят городским советом, пишет The New York Times. Автор инициативы, демократ Карлина Ривера из Манхэттена, аргументировала свою инициативу жестоким обращением с птицей.

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Зоозащитники и прежде неоднократно выступали против производства фуа-гра – ее делают из печени гусей и уток, которых для увеличения этого органа насильно откармливают кукурузой.

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У мэра Билла де Блазио уже отметили, что градоначальник подпишет запрет на продажу и изготовление фуа-гра в Нью-Йорке. В силу он должен вступить в 2022 году – нарушителям будут грозить штрафы в размере 500-2000 долларов.

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Крупнейший производитель фуа-гра в США – компания Hudson Valley Foie Gras – настаивает на гуманности своих методов обращения с птицами и поэтому попытается обжаловать запрет в суде.

Один из первых подобных запретов на территории США был введен в Чикаго, где фуа-гра запретили продавать в 2006 году, но через два года продажи снова разрешили. Но с 2012 года этот деликатес запрещен в штате Калифорния.

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