В ООН сообщили, что произошло с наркобизнесом из-за коронавируса

Ограничительные меры в разных странах для борьбы с распространением коронавируса оказали сильное влияние на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменили маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом сообщают в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Ограничения авиасообщения, вероятно, сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего прибегают к воздушному транспорту. Наркоторговцы также стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина — морским путем вместо суши. Основную часть кокаина при этом продолжают переправлять морем, и об этом свидетельствует непрерывное обнаружение крупных партий в портах Европы. Нетронутым мог оказаться только незаконный оборот каннабиса (марихуаны), потому что этот наркотик производится непосредственно на рынке сбыта.

Но дефицит героина может привести к потреблению вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. В Европе потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных. Дефицит наркотиков ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что несет угрозу распространения ВИЧ/СПИДа, гепатита С, нового коронавируса, а также роста случаев передозировки наркотиками.

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Сокращение международной торговли в условиях пандемии коронавируса может привести к дефициту ингредиентов, используемых для производства героина и синтетических наркотиков. Например, ограничение поставок в Мексике, по всей видимости, нарушило производство метамфетамина и фентанила, а в Ливане и Сирии это сказывается на производстве каптагона. В результате экономический спад из-за пандемии коронавируса способен трансформировать рынок наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали вооруженного наркоторговца с кокаином на 4 миллиона.

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