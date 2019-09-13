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В определенный момент: Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

13 сентября, 02:48

Но пока представители Соединенных Штатов и КНДР не планировали проведение встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном до конца года.

"В определенный момент — да", — сказал он, отвечая на вопрос, встретится ли он с главой КНДР в этом году. "Они определенно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", — добавил президент.

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что представители Соединенных Штатов и КНДР не планировали проведение встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом она подчеркнула, что Вашингтон приветствует заявление КНДР о том, что руководство страны рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации в конце сентября.

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Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к какому-либо консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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США переговоры КНДР Трамп Ким Чен Ын Северная Корея

Источник: ТАСС

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