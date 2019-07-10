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Ким Чен Ын считает, что сохранение политической системы КНДР важнее снятия санкций

10 июля, 04:52

Мы не держимся за идею о снятии санкций, – заявил Ким Чен Ын

Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что для Пхеньяна первостепенное значение имеет сохранение государственного строя, а не отмена действующих экономических санкций.

Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

"Мы не держимся за идею о снятии санкций. Сейчас наиболее важным является гарантия безопасности нашей политической системы", — приводит издание слова лидера КНДР.

Также Ким Чен Ын на той встрече выступил за нормализацию переговорного процесса по денуклеаризации с Вашингтоном и отметил, что Пхеньяну не нужно будет обладать ядерным оружием, если США прекратят враждебную политику и признают важность сохранения государственного строя КНДР.

Си Цзиньпин выразил поддержку такой позиции Пхеньяна и заявил, что Китай выступает против смены власти в КНДР путем военного или другого вмешательства третьих стран.

Издание отмечает, что во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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Тег политика, США, Япония, КНДР, санкции, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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