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Не только Россия: Пентагон назвал главные источники угрозы для мира

19 июля, 09:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Марк Эспер отметил успешное противостояние агрессии РФ

Глава Пентагона Марк Эспер утверждает, что Китай является более серьезной проблемой для США, чем Россия. Об этом он заявил, подводя итоги первого года работы на посту, говорится на сайте Пентагона.

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"Мы живем в эпоху большой конкуренции за власть (…) и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас – безусловно, из региона и, желательно, с мировой сцены", - сказал он.

По словам Марка Эспера, несмотря на то, что Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, она является источником смуты во всем мире. Так, одним из достижений своей работы за год он назвал "успешное сдерживание агрессии России".

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Напомним, ранее мы писали, что в 2018 году Трамп санкционировал скрытую кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, известное как "фабрика троллей".

Кроме того, США вводят новые санкции против российских газовых проектов. Майк Помпео напомнил, что "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" являются "главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей".

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