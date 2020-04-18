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В Пентагоне подготовили план, если ситуация с COVID-19 выйдет из-под контроля

18 апреля, 04:25

Денис Беспалов

Две роты вертолетов из 106-го авиационного батальона Нацгвардии были переброшены поближе к Вашингтону

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должны быть готова на случай новой волны эпидемии COVID-19, а Пентагон привел в состояние повышенной готовности одну из своих специальных оперативных групп с целью вывоза из Вашингтона руководства страны в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил американский еженедельник Newsweek.

Как пишет журнал, Объединенная оперативная группа столичного региона (JTF-NCR) насчитывает в общей сложности 10 тыс. военнослужащих и гражданских служащих Пентагона. Она подчиняется непосредственно министру обороны. Командовать группой назначен генерал-майор Омар Джонс.

Среди ее основных задач – обеспечить непрерывность работы правительства в том случае, если пандемия COVID-19 будет развиваться по самому негативному сценарию, "положение станет еще более катастрофичным и потребуется вмешательство военнослужащих", указывает Newsweek.

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В том числе рассматриваются и сценарии "возможных массовых беспорядков" в столице, что может привести к необходимости переброски президента США, членов администрации, высших чинов Пентагона и других федеральных ведомств в более безопасные места. Для этого предполагается, в частности задействовать многоцелевые вертолеты Black Hawk. Две роты таких вертолетов из 106-го авиационного батальона Национальной гвардии, дислоцированного в штате Иллинойс, были переброшены поближе к Вашингтону – на базу Форт-Белвуар (штат Вирджиния).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США заразились более 671 тыс. человек, умерли свыше 33 тыс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Пентагон коронавирус

Источник: ТАСС

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